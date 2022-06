Morador de rua é assassinado enquanto pedia água em pousada de Manaus

Manaus/AM - O venezuelano Leonardo Doser Solorsa, de 20 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (24), em uma pousada na rua Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, Leonardo era morador de rua e tinha costume de pedir água e alimentos nos estabelecimentos da região, no entanto, no momento em que estava na frente de uma pousada pedindo ajuda para matar a sede, foi abordado com criminosos em uma motocicleta, que logo puxaram uma arma.

Leonardo correu para a recepção do estabelecimento, mas acabou sendo baleado com pelo menos três tiros. Ele morreu a espera do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e a motivação para o crime será investigada pela Polícia Civil.