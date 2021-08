Morador de rua é assassinado com facada no pescoço após discussão em Manaus

Manaus/AM - Um morador de rua ainda não identificado foi assassinado na noite desta quarta-feira (4), no conjunto Eldorado, do bairro do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Informações dão conta de que a vítima teria discutido com o autor do crime, um outro morador de rua, que se armou com uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima, que agonizou até a morte.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará por reconhecimento de familiares.

A polícia faz buscas pelo assassino.