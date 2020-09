Militar das Forças Armadas mata mototaxista em acidente e é preso em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 20 anos que é militar das Forças Armadas foi preso após se envolver em um acidente gravíssimo que resultou na morte de mototaxista na madrugada deste domingo (27), na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Na ocasião, o rapaz fugiu do local e não prestou socorro à vítima. Ele só foi identificado porque o para-choque do carro foi arrancado com o impacto da batida e acabou ficando no local do acidente.

A placa foi rastreada e o militar localizado e preso. Em depoimento ele contou a polícia que o mototaxista fez uma conversão inesperada na frente do carro dele. E afirma que ainda tentou desviar do veículo e evitar o choque, mas não conseguiu.