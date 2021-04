Mensagens mostram como sanfoneiro controlava enteada estuprada em Manaus

As conversas indicavam que ele constrangia a criança e tentava convencê-lo a não deixá-lo. As conversas surpreenderam a família da vítima, que era estuprada desde quando a mãe ainda era casada com o acusado.

Após a morte da mãe, a garota foi morar com o pai, mas o suspeito marcava encontros com ela e se intitulava como o “amor da sua vida”:

Em um dos prints divulgados hoje é possível perceber que o homem insiste para manter o “relacionamento” com a enteada e faz contato com ela constantemente:

