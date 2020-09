Menino desaparecido é encontrado enterrado no quintal de casa

Iuri Júnior Pereira, 14, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado morto e enterrado no quintal de uma casa nesse domingo (27), litoral de São Paulo.

O jovem desapareceu após sair de casa na última quarta-feira (23) para andar de bicicleta na vizinhança, em São Vicente, porém, nunca mais retornou.

A família estava fazendo campanha na internet pedindo ajuda para encontrá-lo. Após dias de busca, a polícia foi chamada até uma residência, onde populares encontraram um corpo enterrado nos fundos do quintal, a vítima era Iuri.

A mãe está revoltada, segundo ela, o garoto não tinha envolvimento com drogas ou com o mundo do crime. Ela não consegue entender quem poderia ter assassinado o filho e pede que a polícia chegue aos culpados.

A mulher conta que o sonho do filho era ser polícia e que tinha até se inscrito em um concurso para disputar um bolsa de treinamento para a PM.