Menino de 8 anos é encontrado morto com marcas de espancamento

Após a notícia da morte do Paulo Antônio, moradores registraram o barulho de muitos tiros e disseram que o padrasto havia sido assassinado. A Polícia Militar subiu o morro e foi ao local. Até o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi usado, mas os agentes não encontraram ninguém armado, ferido ou morto.

Paulo Antônio Marinho de apenas 8 anos de idade, foi encontrado morto dentro da própria casa no Morro do Romão, em Vitória, na manhã de sexta-feira (2).

