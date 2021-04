Membros de facção são presos com arsenal e drogas em avenida de Manaus

Manaus/AM -Três integrantes de uma facção criminosa com um verdadeiro na noite dessa quinta-feira (22) arsenal no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos foram flagrados com 14 armas de fogo, munições e drogas.

O trio foi capturado por policiais da Rocam, por volta das 18h, na Avenida Buriti, após denúncia anônima. De acordo com o relato, o grupo criminoso era fortemente armado e comercializava drogas em bairros da zona norte.

Os três criminosos, com 31, 32 e 37 anos, estariam envolvidos não só com o tráfico de drogas, mas também com invasões de terra em Manaus, segundoo secretário de Segurança, Louismar Bonates.

Um dos presos, identificado pela alcunha de "Xuruca", é apontado em investigações como traficante no bairro Monte das Oliveiras. De acordo com o secretário, ele também atuava na área do Japiim, na zona sul. "Ele é famoso no Japiim e é responsável pelas invasões que estão ocorrendo na zona norte", disse.

Todos os presos possuíam antecedentes criminais. O acusado de 37 anos já havia sido preso outras duas vezes pelo crime de homicídio. Os outros dois criminosos tinham passagens anteriores por tráfico de drogas.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, zona norte, onde o trio foi flagranteado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Objetos apreendidos na ação policial

• 01 Rifle calibre 22

• 05 Espingardas de fabricação caseira calibre 12

• 02 Pistolas Calibre 380

• 01 Pistola Calibre 9mm

• 01 Pistola Calibre 22

• 04 Revólveres Calibre 38

• 59 munições de diversos calibres

• 150 porções de Oxi e Maconha

• R$ 1.648,00 reais em espécie

• 06 Celulares de diversas marcas e modelos