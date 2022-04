Membros de facção presos com arsenal e granadas planejavam ataques no Amazonas

Manaus/AM- Carlos Augusto dos Santos Amorim, 35, conhecido no mundo do crime como “Calabresa", e outros seis homens, foram presos nessa terça-feira (4), com um arsenal, enquanto preparavam um ataque a rivais no município de Iranduba.

Com eles a polícia encontrou 5 armas, munições, duas granadas de uso restrito do Exército e drogas. Segundo a polícia, as prisões ocorreram depois que os policiais foram informados de que havia um homem, em um veículo modelo Celta, de cor amarela e placa OAB-1050, tipo táxi, portando armas de fogo.

Os policiais foram até o local e identificaram “Calabresa”, de 35 anos, além de um comparsa, de 47 anos, que conduzia o veículo. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros e um carregador com munições.

Um deles revelou que no bairro Cidade Nova e na comunidade Cristo Rei, havia duas granadas e armas de fogo escondidas em duas casas. Os agentes foram aos endereços e localizaram duas granadas e duas espingardas calibre 12, todas enterradas no quintal. O Grupo Marte precisou ser acionado para detonar as bombas.

A dupla também entregou que outros companheiros de facção estavam escondidos no bairro Morada do Sol. No imóvel, quatro homens, com idades entre 19 e 30 anos, foram encontrados com porções de oxi.

Em outro endereço, os policiais abordaram um homem de 21 anos, que ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir em uma motocicleta, mas capturado. Com ele, foram encontradas uma espingarda calibre 16 e uma rifle calibre 32.

O grupo foi conduzido e apresentado no 31º DIP pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.