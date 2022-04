Babá é investigada por furtar aliança de R$ 5 mil de patroa em Manaus

A joia foi recuperada após a esposa do joalheiro comparecer à delegacia com o material.

“Quando a infratora teve a informação que a patroa tinha a aliança em casa, ela furtou e vendeu a joia em um ponto comercial no Centro. Após a venda, o material foi negociado com um joalheiro, que deu de presente à sua esposa, que viajou para Florianópolis, Santa Catarina, levando o objeto”, explicou a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2º DIP.

