Mecânico é preso após estuprar adolescente de 13 anos em Manaus

Ainda de acordo com a vizinha, o mecânico escapou de ser linchado pelos moradores da área. Os policiais militares chegaram no local e encaminharam o suspeito para a delegacia.

Segundo informações preliminares, uma vizinha contou à polícia que foi deixar comida na casa da menina e que, ao retornar para emprestar um alicate de unha, viu o suspeito ajeitando as roupas e ele ainda pediu para que a mulher não contasse a ninguém. Em seguida, a menina saiu sem roupa do quarto e bastante nervosa correu para o banheiro.

