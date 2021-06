Marcas na casa de motorista de app morto em Manaus mostram violência da polícia

Manaus/AM - As marcas na casa do motorista de aplicativo Sérgio Fragoso Monteiro, mostram a violência empregada na ação da polícia que resultou na morte da vítima no último dia 18 de junho, durante a “Operação Coalizão do Bem”.

Logo na entrada, a mancha de pé na porta mostra que a residência foi arrombada como descreveu a esposa de Sérgio: ““Era de madrugada, acordamos assustados com barulho de arrombamento. Meu marido acendeu a luz do quarto e foi para a sala ver se o barulho era na nossa casa. Ele abriu um palmo da porta (de entrada) e imediatamente tentou fechar, acho que ele pensou que fosse algum ladrão”, afirma.

A vidraça estilhaçou e o colchão rasgou com os tiros disparados contra Sérgio: “Eu só vi o vidro (da porta) quebrando e ele caindo no chão”.

A mulher diz que o esposo não reagiu e que mesmo assim, foi baleado de forma covarde e jogado no necrotério do Hospital 28 de Agosto sem documentos, mesmo a polícia estando em posse deles.

A cena do marido morto com a boca cheia de sangue no chão e as marcas pela casa são lembrança dolorosas de que ela perdeu o companheiro de uma vida, mas também são combustível para que ela busque justiça pelo assassinato.