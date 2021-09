Manaus tem noite violenta com 3 mortes em menos de 3 horas, no bairro Jorge Teixeira

Manaus/AM - O bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, registrou uma noite violenta com uma pessoa baleada e outras 3 executadas a tiros em menos de três horas. Há suspeita de os casos tenham relação e tenham sido cometidos por bandidos em um carro, modelo Gol, de cor branca.

Os crimes aconteceram nas ruas G, Mangarataia e Pirarucu nesta terça-feira (31). Além dos homicídios, a Polícia Militar informou que um homem foi baleado na rua 30, no bairro Mutirão, supostamente pelos ocupantes do carro Gol.

A primeira morte ocorreu na Rua G, na Comunidade Bairro Novo. A vítima não foi identificada até o momento. O segundo homicídio foi registrado, na rua Mangarataia, comunidade João Paulo. A vítima é Wesley do Nascimento Carvalho, de 23 anos. A terceira vítima, Jeferson Gonçalves Pacheco, de 39 anos, foi baleado na rua Pirarucu e morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Todas as ações criminosas registradas no bairro Jorge Teixeira.

Já o professor de Zumba, que não teve a identidade revelada, foi baleado no conjunto Mutirão, do bairro do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O estado de saúde dele não foi divulgado.