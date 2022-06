Mais de R$ 300 mil em drogas escondidas em pacotes de sabão em pó são apreendidas no Amazonas

Na manhã deste domingo, os policiais realizaram revista dentro do porão da embarcação F/B Rainha Esther e encontraram as embalagens de sabão em pó, após sinalização da cadela policial.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa o combate à criminalidade em municípios do interior do estado.

Manaus/AM - Policiais da Base Arpão apreenderam 29 tabletes de entorpecentes que estavam armazenados em embalagens de sabão em pó. A ação ocorreu na manhã deste domingo (5), durante abordagem a uma embarcação no município de Coari. É a segunda apreensão de drogas em menos de 24 horas, na mesma localidade, com o apoio da cadela policial Luna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.