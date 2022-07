Mais de meia tonelada de drogas é apreendida após avião entrar no Brasil sem permissão

Foi necessário fazer um tiro de detenção para que ela descesse e fizesse um pouso forçado no interior de São Paulo. Dois ocupantes conseguiram escapar, mas abandonaram a carga de milhões no local.

Um avião carregado com 663 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido após entrar no espaço aéreo brasileiro sem autorização nesse domingo (3), na região do Mato Grosso do Sul.

