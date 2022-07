Casal do crime é preso após fazer de construção boca de fumo em Manaus

Os policiais se dirigiram ao local indicado, onde efetuaram abordagem ao homem e à mulher. Durante revista e busca pessoal, a equipe encontrou com eles uma balança, dois rádios de comunicação, 22 gramas (g) de substância análoga a maconha, 18,75g de substância similar a oxi, 6 pinos de substância com característica de cocaína e 2 sacolas contendo recipientes vazios de pinos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.