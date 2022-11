Mais de 400kg de drogas são apreendidos durante operação em Manaus

Manaus/AM - No início da tarde desta terça-feira (29), agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), encontraram mais de 400 quilos de drogas durante a operação Carga Pesada, deflagrada no bairro São José l, na zona leste de Manaus. Um homem foi preso durante a ação.

A droga estava escondida no fundo de uma lancha que, no momento da abordagem, estava sendo transportada por um caminhão. A ação contou ainda com o apoio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ao todo, a polícia apreendeu 369 tabletes de maconha tipo skunk e oito garrafas de Oxi, totalizando 410 quilos de entorpecentes.

De acordo com o diretor do Neot, Victor Mansur, os agentes abordaram um caminhão guincho que estava transportando uma lancha. Ao ser indagado, o responsável pela embarcação confessou que havia drogas escondidas no interior da lancha.

No momento em que os agentes do Neot notaram algo suspeito, acionaram os agentes da Seaop para dar apoio na ação. Segundo o secretário da Seaop, major Heber Ribeiro, um colombiano era o responsável pelos entorpecentes.

Os entorpecentes foram encaminhados para o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).