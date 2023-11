Mais de 40 pessoas são presas durante o fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - No Amazonas, 42 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos, entre sexta-feira (24) e a madrugada desta segunda-feira (27), em Manaus e outros dez municípios.

Em Manaus, uma das prisões, registradas neste domingo (26), ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte, onde dois homens de 25 e 45 anos foram presos. A prisão foi efetuada por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), após terem sido denunciados por suspeita de assalto no mesmo bairro.

Com a dupla, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, duas munições, celulares e um comprovante de transferência via pix de R$7,5 mil. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda no domingo, (26) em Manaus, um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais da 6ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Com o jovem, os policiais apreenderam 43 porções de entorpecentes. A apreensão foi registrada, no bairro Cidade Nova, zona norte. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Interior

As prisões foram registradas, ainda, em outros dez municípios, entre eles Manaquiri, onde, na sexta-feira (24), um homem de 21 anos foi preso por suspeita de crime de violência doméstica. A prisão foi realizada por policiais do 7º Grupamento da Polícia Militar (GPM).

A prisão ocorreu logo após o homem ser denunciado pela própria companheira. Aos policiais, a vítima informou que havia sido agredida, após o suspeito chegar em casa alcoolizado.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à 33º Delegacia Interativa de Polícia (DIP).