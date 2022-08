Mais de 30 quilos de drogas são apreendidos em fundo falso de carro em Manaus

Foram apreendidos 30 tabletes de maconha do tipo skunk, 1 Veículo Pajero TR4 de cor preta e Placa FHL4F45. O material e o responsável pela oficina foram apresentados no 60º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para providências.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima, informando que um suspeito foi visto retirando um tablet de possivelmente maconha de um veiculo de cor preta que se encontrava em uma oficina mecânica. Ao chegarem no local, os policiais localizaram o veículo com as características informadas, onde foi feita uma busca e as drogas foram encontradas em um fundo falso do veículo.

Manaus/AM - Um homem de 47 anos foi preso com mais de 30 quilos de drogas na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

