Mais de 3 mil porções de drogas são apreendidas dentro de carro em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (28). Eles estavam em um carro, modelo Hyundai HB20, de cor branca, e foram encontrados 1 pistola Taurus, de calibre .380 e numeração raspada, com 7 munições intactas, 1 revólver de calibre 38 e numeração raspada. Além de com 6 munições intactas, 1.470 porções de oxi, 1.590 porções de cocaína, 1 balança de precisão e 1 celular.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento na área e encontrou os dois, em atitude suspeita dentro do veículo. Durante a abordagem, as drogas e armas estavam escondidas.

O homem foi preso e o adolescente foi apreendido, sendo ambos conduzidos, juntamente com a materialidade ilícita e o veículo, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso teve prosseguimento.