Mais de 20 veículos roubados são recuperados pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Vinte e três veículos roubados nas zonas Norte, Sul e Leste de Manaus foram recuperadas em operações policiais realizadas no último fim de semana.

Por volta das 18h30 do domingo (22/08), a equipe da 15ª Cicom foi acionada para atender uma ocorrência na rua Cáceres, no bairro Cidade Nova, referente a um carro modelo GM/Montana Conquest, de cor vermelha e placas JXU-2022, que estava abandonado no local.

A polícia identificou o veículo, mas o mesmo estava com placa fria e que a placa verdadeira é JXR-1663 e que nela constava restrição de roubo.