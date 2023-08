Mais de 20 pessoas são presas durante fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (11) e as primeiras horas desta segunda-feira (14), 25 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos, durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Em Manaus, as prisões foram efetuadas nos bairros Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Coroado, Flores, Grande Vitória, Japiim, Jorge Teixeira 4, Lago Azul, Nova Cidade, Novo Aleixo, São José, São José Operário, Planalto, São Raimundo e Tarumã. No interior houve prisões nos municípios de Alvarães, Humaitá, Iranduba, Lábrea e Maués.

As prisões ocorreram por suspeita dos presos estarem envolvidos em crimes de tráfico de drogas, roubo, maus-tratos contra menor, receptação, acidente de trânsito, porte ilegal de arma de fogo e capturas de foragidos. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação seis armas de fogo, 26 munições, R$ 1.850 em espécie e 719 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, oxi e skunk.

Prisões

Na sexta-feira (11), um homem, de 33 anos, e uma mulher, 46, foram presos por policias militares da 12º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Com os suspeitos foram encontradas e apreendidas uma pistola e uma espingarda. Os suspeitos foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem, 27, foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro São José Operário, zona leste da capital. Ele era foragido e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O suspeito foi encaminhado para o 14ºDIP. A ocorrência é de sábado (12).

No domingo (13), policiais militares da Força Tática prenderam um homem, 30, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro São Raimundo, na zona oeste da capital. Os policiais encontraram e apreenderam com o infrator um revólver, de calibre 38 e duas munições. Ele foi conduzido ao 19º DIP.

Interior

No município de Lábrea, policiais militares prenderam um homem, 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foi encontrado e apreendido 12 trouxinhas de cocaína, 15 trouxinhas de maconha, um celular, um chaveiro com duas chaves e uma motocicleta. O homem foi levado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A SSP-AM registrou, ainda, prisões e apreensões nos municípios de Alvarães, Humaitá, Iranduba e Maués.