Mais de 1,5 kg de drogas que seriam vendidas em rave são apreendidas no Amazonas

“Constatamos que os entorpecentes seriam usados para abastecer uma festa do tipo rave, que aconteceria neste fim de semana no município. Os indivíduos estavam embalando e pesando o material, momento em que foi dada voz de prisão a eles”, explicou o titular.

Conforme o delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, as equipes policiais foram ao local averiguar denúncias anônimas, ocasião em que encontraram os suspeitos com 1,6 kg de maconha, 421 gramas de oxi, além de três balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, cordões, pulseiras, documentos de identidade e R$ 413,50, em espécie.

