Funcionário é preso por furtar carros de concessionária em Manaus

”Durante as buscas, encontramos dois simulacros de arma de fogo que, segundo informações, teriam sido utilizadas por ele para ameaçar os colegas de trabalho. Vamos dar andamento às investigações para localizar e recuperar os veículos furtados”, informou Goes.

A autoridade policial contou que, após o início das diligências, foi solicitado à Justiça pelos mandados de busca e apreensão, e de prisão preventiva em nome do suspeito. As ordens judiciais foram decretadas pela juíza Themis Catunda de Souza Lourenço, da Central de Plantão Criminal.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, a equipe teve conhecimento sobre o caso no início de agosto deste ano, quando representantes de uma concessionária de serviços públicos, comunicaram o furto de dois veículos da marca Fiat, modelo Strada HD, que estavam armazenados em um setor da empresa, localizado no bairro compensa, zona oeste da cidade.

