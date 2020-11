Mais de 15 carros roubados são recuperados pela PM; veja lista

Manaus/AM - Cerca de 18 carros com restrição de roubo e furto foram recuperados em Manaus, neste fim de semana. Entre a sexta-feira (06) e a manhã desta segunda-feira (09), foram localizadas 12 motos e 6 carros durante as ações de patrulhamento ostensivo. As ações foram registradas em 14 bairros da cidade.

Além dos veículos recuperados, quatro pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido por envolvimento em roubos, furtos e receptação de veículos na capital amazonense.

Na avenida Brasil, bairro Compensa 1, um adolescente de 17 anos foi apreendido, na sexta-feira (06), por estar conduzindo uma motocicleta Honda/CG 25 Fan, vermelha, de placa NPB-5288, com adulteração do número de chassi. O menor foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Já na noite de sábado (07), um suspeito foi preso por policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ao ser abordado na rua Quinze de Novembro, bairro Redenção. O homem, de 36 anos, estava conduzindo um veículo Corsa Wind, verde, de placa JWP-7293, com restrição de furto.

Veja a lista dos veículos;

MOTOCICLETAS

YBR 125 DE COR VERMELHA PLACA PHH 2959

HONDA TITAN DE COR VERDE PLACA JXE 4199

HONDA/CG 160 START DE COR VERMELHA, PLACA PHN-1A73

HONDA/CG 125 CARGO ES DE COR VERMELHA, PLACA NUK-2F58

HONDA/CG 25 FAN DE COR VERMELHA, PLACA NPB-5288

YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE OR CINZA, PLACA PHL 6580

HONDA/CG 150 TITAN DE COR BRANCA, PLACA NPB 8941

CB 300 COR AMARELA PLACA NOQ-3746

HONDA FAN DE COR PRETA PLACA OAA 3419

HONDA/CG150 FAN ESDI, VERMELHA DE PLACA PHF-2D84,

HONDA CG 160 PRETA PLACA QZW-1998

HONDA START PRETA DE PLACA QZD-0E9

CARROS

FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX, PRATA DE PLACA JWZ-9685,

GOL COR VERDE PLACA JXV-0749

CHEVROLET/ONIX PRETO PLACA:PHG-8359

GOL DE COR CINZA PLACA JWS 3971

CELTA DE COR BRANCO PLACA OAK 8456

GOL DE COR BRANCO PLACA JWN 8847