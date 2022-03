Mais corpos podem estar enterrados onde ossada foi encontrada em Manaus, diz delegado

O exame no IML ainda vai confirmar se o corpo é do jovem, mas pelos vestígios encontrados na área, a família acredita que os restos mortais sejam de Elivelton.

Ainda segundo o delegado Vinícius de Melo, há suspeitas que mais corpos estejam enterrados na área de mata, localizada no final da rua 29, na comunidade do Buriti, bairro Nova Cidade, zona Norte.

Manaus/AM - A área de mata onde foi encontrada uma ossada, possivelmente de Elivelton dos Santos Valentin , nesta terça (22), seria um "tribunal do crime". A vítima estava desaparecida desde a véspera do Natal do ano passado.

