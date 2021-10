Mãe se fingiu de morta para escapar de chacina em Manaus; bebê está grave

Geiza Paiva, 23, viu o marido, Douglas Paiva, 22, ser executado e mesmo ferida com um tiro de raspão na cabeça conseguiu se fingir de morta para escapar do que seria uma chacina na casa onde moram, na rua Beija-Flor, no bairro Tarumã.

O filho do casal, Douglas Paiva, de 11 meses, não foi poupado e levou um tiro na cabeça. A criança está em estado grave no Hospital Joãozinho; já Geiza que se fingiu de morta ao cair no quintal baleada está em uma UPA.

Douglas estava na cama possivelmente dormindo e levou 6 tiros na cabeça. O amigo dele, Maerlon Araújo Sabino, que estava em outro quarto foi atingido com 12 tiros na cabeça e costas.