Mãe perde guarda da filha de 12 anos ao consentir namoro com homem no Amazonas; ele foi preso

Manaus/AM - José Fernandes Oliveira Neto, 20, foi preso suspeito de estupro contra uma adolescente de 12 anos com quem mantinha um relacionamento amoroso. A mãe da vítima responderá por estupro de vulnerável por omissão por consentir com o namoro desde que a menina tinha 11 anos.

De acordo com o investigador Raimundo Menezes, gestor da unidade policial, o pai da menina foi quem denunciou o caso em dezembro do ano passado e desde então José passou a ser investigado.

“Recebemos a denúncia informando sobre o relacionamento afetivo e sexual do jovem de 20 anos com a adolescente, há aproximadamente três meses, com a permissão da mãe para a relação. Após a comunicação desse fato, requisitamos o exame de conjunção carnal da vítima, assim como uma audiência com os pais e ela, uma vez que a própria genitora estava impedindo a filha de passar pelos exames solicitados”, relatou o investigador.

Segundo a autoridade policial, José confessou que mantém relações sexuais com a vítima desde novembro do ano passado, quando ela tinha 11 anos, com o consentimento da mãe da mesma. O exame pericial foi realizado e confirmou a denúncia.

O mandado de prisão foi expedido na quinta-feira (19), pela Vara da Comarca de Santo Antônio do Içá e assinado pelo Juiz de Direito Francisco Possidônio da Conceição.

A mãe da vítima perdeu a guarda da criança e responderá a processo por estupro de vulnerável por omissão. Enquanto José responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.