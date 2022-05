Falsa major é presa por aplicar golpes oferencendo vagas em colégios militares

Uma mulher que fingia ser major do Exército foi presa, neste sábado (21), suspeita de aplicar golpes oferecendo vagas em colégios militares, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da polícia, a suspeita enganava idosos e famílias, cobrando um determinado valor para garantir vagas em colégios militares a jovens, porém, a promessa nunca era cumprida. O prejuízo causado às vítimas chega a R$ 200 mil.

A suspeita usava uma farda do Exército e até simulava que estava trabalhando dentro de um quartel. Com ela, foram apreendidos uniformes militares completos, com insígnias, distintivos e uma identificação correspondente ao oficialato.

Conforme a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a mulher também costumava abrir sociedades utilizando cartões de crédito em nome de vítimas. A suspeita foi presa preventivamente e encaminhada para o sistema prisional do Rio Grande do Sul.