Mãe é presa por acobertar estupro da própria filha de 6 anos no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 25 anos foi presa nesta terça-feira (21) em cumprimento a um mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão, cuja vítima é sua filha, uma criança de 6 anos. A prisão ocorreu no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

O delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, explicou que a prisão ocorreu no momento em que a suspeita compareceu à delegacia, a fim de atender a intimação policial.

“Ela teve uma postura negligente e omissa diante de abusos sexuais praticados por seu companheiro, um homem de 32 anos, contra sua filha. A mulher também tentou interferir nas investigações, influenciando a criança a acusar um amigo da família, no qual não pesava qualquer indício de autoria, com o intuito de ajudar o seu companheiro”, relatou o titular.

Aldiney enfatizou, ainda, que o homem foi preso no dia 17 de maio deste ano, por policiais civis da 38ª DIP. As diligências iniciaram após o pai da vítima comunicar ao Conselho Tutelar do município que sua filha estava sendo vítima de abusos sexuais, praticados pelo atual companheiro da mãe da criança.

O mandado de prisão em nome da autora foi expedido pela juíza Tânia Mara Granito, da Vara Única da Comarca de Itapiranga, que atendeu à representação feita pelo titular da 38ª DIP.

A mulher responderá por estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão e ficará à disposição do Poder Judiciário.