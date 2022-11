Mãe denuncia falta de pensão do filho e pai vai parar na cadeia em Manaus

“Fomos comunicados do fato, e, imediatamente, as equipes saíram em diligências ao possível local onde o indivíduo estaria, tendo logrado êxito na prisão dele”, informou.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, a prisão ocorreu após a mãe do filho do homem comparecer à delegacia, a fim de solicitar apoio para a prisão do homem, que está com um débito de R$ 3.773,22 referentes ao pagamento de pensão alimentícia.

