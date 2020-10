Mãe de santo de famosos é acusada de extorquir mais de R$ 50 mi de cliente

Uma mãe de santo que mora em São Paulo e atende várias celebridades brasileiras é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Ela é suspeita de extorquir mais de R$ 50 milhões de uma cliente em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A mulher procurou a polícia na semana passada para confessar que havia desviado dinheiro da empresa em que trabalhava para pagar a religiosa após ser ameaçada por ela.

A vítima conta que começou a se consultar com mãe de santo em 2018, mas há pouco mais de 30 dias, a mulher passou a exigir quantias cada vez mais altas. Sem ter como pagar ela decidiu interromper o acompanhamento, mas a líder religiosa ameaçou amaldiçoá-la afirmando que espíritos malignos iriam a perseguir e atormentá-la até que ela tirasse a própria vida.

Com medo, cliente passou a desviar verba da empresa para depositar em contas que eram repassadas pela mãe de santo. No total a mulher entregou mais R$ 50 milhões.

Se sentindo culpada ela procurou a delegacia e entregou toda a história, juntamente com o celular, mensagens trocadas com a mulher, bem como uma planilha com informações bancárias sobre todas as 11 contas e repasses que fez a cada uma delas.

A polícia já entrou com recurso para rastrear as contas e chegar aos proprietários das mesmas. O nome e demais informações sobre a líder espiritual estão sendo mantidos em sigilo para não comprometer as investigações.

A cliente em questão também presta esclarecimentos e deve responder por furto, uma vez que o dinheiro pago não pertencia à ela, mas a empresa na qual ela atua.