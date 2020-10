Influencer assassinada tinha medida protetiva contra o marido

A digital influencer e soldada da PM, Sylvia Rafaella Gonçalves Pereira, 38, assassinada pelo marido nessa segunda-feira (5), na Bahia, tinha uma medida restritiva contra ele.

Rafaella e Edson Salvador, que também era soldado da PM, tinham um relacionamento conturbado. A medida restritiva foi estabelecida pela Justiça após o homem agredir fisicamente a companheira em julho desse ano. Na época ele chegou a ser preso em flagrante e após ser solto, saiu de casa.

Como o casal tinha duas filhas, Rafaella acabou relaxando a medida e permitiu que o Edson voltasse a frequentar a casa para ver as crianças.

Em uma dessas visitas, na tarde de ontem, Edson acabou assassinando a influencer a tiros. Ele tirou a própria vida após o crime. O corpo deles foi encaminhado para o perícia, juntamente com a arma usada por ele. As meninas de 3 e 7 anos que estavam na casa no momento do crime, foram entregues aos cuidados de familiares.

Sylvia tinha 38 anos e mais de 70 mil seguidores no Instagram, onde costumava compartilhar sua rotina de PM e atiradora profissional.