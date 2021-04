Madeira ilegal é apreendida em depósito clandestino na Avenida Autaz Mirim

Policia Militar detém homem e apreende madeira ilegal em depósito clandestino em Manaus



Manaus/AM - Um homem de 42 anos foi detido e cerca de 40 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidos, na manhã de quinta-feira (29). O material estava em um depósito clandestino na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona Leste.

Segundo os relatos policiais, a equipe recebeu informações via disque-denúncia, delatando o local que mantinha estoque de madeira serrada de várias espécies e bitolas.



A equipe do CPAmb/BPAmb se deslocou ao endereço e foi comprovada a denúncia, após vistorias no local, de funcionamento do depósito clandestino.



Questionado, o responsável não soube explicar sobre a licença para comercialização e exploração econômica do produto, oriunda da floresta nativa, e não apresentou qualquer tipo de documentação de procedência do material.



Diante dos fatos, os policiais acionaram a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), quando foi realizada a perícia e os procedimentos administrativos. Em seguida, o responsável foi conduzido à Dema, para os procedimentos de polícia judiciária.



Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas contra o meio ambiente, informe imediatamente por meio do disque denúncia 181, ou do 190.