Algemado, preso pega arma de escrivão da PC e o mata dentro de delegacia

Segundo informações do G1, por volta das 2h, Antônio Josivan Lopes Silva, 30 anos, e outro suspeito, haviam sido presos por tráfico de drogas. Quando os dois detidos estavam na sala do escrivão, Antônio Josivan, mesmo algemado, conseguiu pegar a arma do policial civil e atirou contra ele. Aloísio Alves foi atingido com um tiro na nuca.

Um escrivão da Polícia Civil, Aloísio Alves Lima, 60anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (30), na Delegacia Regional de Tauá, no interior do Ceará.

