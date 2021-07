Madeira ilegal, avaliada em R$ 25 mil, é apreendida em Manaus

Manaus/AM - Após denúncia anônima, os policias do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam 21 metros cúbicos de madeira ilegal na tarde desta quarta-feira (21), no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O material apreendido é fruto de extração ilegal e oriundo do município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O prejuízo ao crime está avaliado em R$ 25 mil.

De acordo com o tenente Alex Tavares, do BPAmb, os policiais estavam em patrulhamento quando foram acionados, via denúncia anônima, informando que na rua Cordeiro havia um depósito com madeira ilegal. No local, o proprietário do depósito informou aos policiais militares que não possuía os documentos obrigatórios para o armazenamento ou comércio da madeira. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foi acionado para aplicar as medidas administrativas.

“Nós vamos conduzir o material para delegacia, uma vez que eles estão incorrendo no crime de armazenar madeira de origem ilegal. A priori, essa madeira saiu de extração irregular e daqui deste local seria destinado para comércio da construção civil”, informou o tenente do BPAmb.

O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), onde foi estipulada uma multa no valor de R$ 6 mil. O proprietário do depósito prestou depoimento na especializada e foi liberado. Ele foi autuado em flagrante por crime ambiental.