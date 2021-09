Lutador que virou pistoleiro de facção em Manaus esquartejava vítimas e mantinha 'lista negra'

Um dos comparsas de José foi preso na semana passada. Ele atuava como olheiro e marcava as casas onde moravam as vítimas que deveriam ser assassinadas por ele.

O registro foi encontrado na casa em que Lucas morava, no bairro Novo, na rua P32, na Zona Leste. Os ataques aconteciam em todas as zonas de Manaus, em bairros como Compensa, Alfredo Nascimento, Educandos, Novo Aleixo, Tancredo Neves, São Francisco e outros.

A maioria delas eram membros de facções rivais. Um dos alvos do lutador foi uma mulher que foi encontrada decapitada no bairro Cidade de Deus há algumas semanas.

