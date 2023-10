'Loirinho do Cetur' é procurado pela polícia por assaltar casal em Manaus

Manaus/AM - Douglas Milen Soares dos Santos, conhecido como “Loirinho do Cetur”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por roubo majorado ocorrido no dia 24 de setembro deste ano, no bairro Tarumã, zona oeste. Ele estava com uma mulher em uma moto quando roubaram celulares de um casal e exigiram as senhas dos aparelhos das vítimas.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular da 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem foi o responsável por conduzir a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que os suspeitos, que estavam em uma moto, se aproximam das vítimas e anunciam o assalto. Armado, o homem desce da moto, pega os celulares e arranca o colar do pescoço de uma mulher. Em seguida, ele exige as senhas dos aparelhos e repassa para a comparsa dele.



Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Douglas, que entre em contato pelo número (92) 99197-3493, disque-denúncia do 20º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.