Grupo é preso com drogas e submetralhadoras no Amazonas

Manaus/AM - Durante ações da Operação Paz, o 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu, na noite de segunda-feira (16), cinco homens, de idades entre 19 e 42 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Por volta das 20h35, a equipe realizava patrulhamento, quando encontrou um carro, de modelo Ônix e cor vermelha, com os ocupantes do veículo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados pelos policiais militares.

Durante revista aos dois suspeitos que estavam no carro, os policiais encontraram uma porção de oxi, uma balança de precisão e R$ 521 em espécie. Ao serem questionados, os suspeitos informaram que outros três homens seriam os fornecedores do material.

No endereço apontado, o trio foi detido em posse de duas submetralhadoras de fabricação caseira com 14 munições intactas de calibre 9mm, além de 5,2 g de maconha; dois celulares; uma carteira com documentos pessoais; um relógio e uma caixa de celular.

Os cinco homens foram presos e apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.