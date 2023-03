Líder de grupo que assaltava e torturava motorista de app é espancado e preso em Manaus

Para cometer os crimes, os criminosos contavam sempre com a ajuda de uma mulher que era quem solicitava as corridas e chegava a embarcar com eles no carro.

“Só neste ano eu já identifiquei quatro crimes dele. Ontem apareceu uma nova vítima dele também (...) duas vítimas que eu atendi estavam bastante feridas, uma está hospitalizada com a perna quebrada e outra está com o rosto bastante inchado porque eles amarram, usam faca para furar, agridem essas pessoas e deixam traumas não só físicos como também psicológicos”, destaca o delegado.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, Doade é líder de um grupo especializado em roubos a motoristas de app e agia sempre com muita violência, espancando, torturando e até esfaqueando as vítimas antes de abandoná-las em lugares isolados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.