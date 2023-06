‘Leandrinho 157’ é preso suspeito de matar jovem por vingança em Manaus

Conforme o delegado Danniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações apontaram que Francisco Leandro cometeu o crime como forma de retaliação a morte de seu aliado, conhecido como “Heverson gordinho”, no dia anterior. ‘Leandrinho 157’ também é investigado pela participação em mais dois homicídios.

Manaus/AM - Francisco Leandro da Silva e Silva, 27, conhecido como “Leandrinho 157”, foi preso na quarta-feira (31), suspeito de matar a tiros Laércio Ajuricaba do Nascimento, 24. O crime ocorreu no dia 29 de maio de 2019, no bairro Lago Azul, Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.