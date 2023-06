Homem é preso com drogas avaliadas em quase R$ 4 milhões em Manaus

A abordagem foi realizada por policiais da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas (COE-PMAM), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCÃES - PMAM) em apoio à DRE da Polícia Federal, na Rua São Jorge.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorreu após uma denúncia anônima informar que um grupo suspeito estava em um veículo HB 20 prata transportando entorpecentes. Diante das informações, as equipes policiais abordaram o suspeito e confirmaram a denúncia.

Manaus/AM - Um homem de 38 anos foi preso na quarta-feira (31), com 50 kg de pasta-base de cocaína, duas munições calibre 380, dois celulares, um veículo e R$13,7 mil em dinheiro. A prisão aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

