Lancha blindada, fuzis e drogas avaliadas em R$ 18 milhões são apreendidas em Manaus

As investigações continuam para prender todos os envolvidos no crime e saber qual o destino que a droga seria enviada.

No momento da abordagem, os criminosos que estavam responsáveis pela droga conseguiram fugir, mas algumas pessoas foram detidas e prestarão esclarecimentos. Uma carteira peruana de um policial de Quito foi encontrada na lancha e é investigada. “Estamos em contato com a polícia do Peru para saber mais detalhes sobre esse documento que nos chamou atenção”, completou o delegado.

A droga é oriunda da tríplice fronteira. Os criminosos que estavam na lancha são de nacionalidade peruana. As drogas ainda passou por alguns municípios do estado antes de chegar em Manaus.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Repressão Crime Organizado (DRCO), também foram apreendidos dois fuzis e uma lancha blindada. “Obtivemos êxito em dar esse prejuízo para essas facções. É fruto de um trabalho coletivo. Nossas diligências são feitas de forma sigilosa”, disse.

Manaus/AM - Mais de uma tonelada de drogas, entre cocaína e maconha, foi apreendida durante uma operação nessa sexta-feira (25), no Lago do Macaco, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A droga está avaliada em R$ 18 milhões.

