Justiça não aceita áudio de Ivan contra Jerusa e julgamento pode terminar domingo

Manaus/AM - O terceiro dia de julgamento de Ivan Rodrigues Chagas, acusado da morte de Jerusa Helena Torres Nakamine, em abril de 2018, prosseguiu neste sábado (4), com desentranhamento de um áudio que conteria conversa da vítima no interior do carro de Ivan, registrada por gravador implantado pelo réu, o que fez com que a sessão fosse suspensa na sexta-feira.

