Homem é baleado após invadir Ifam e tentar esfaquear vigilante em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi baleado ao tentar invadir invadir e esfaquear um funcionário do campus do Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam), localizado na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus.

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o caso ocorreu no início da manhã deste sábado (04), por volta das 6h20. O vigilante do local contou que o suspeito havia invadido as dependências da unidade educacional, e ignorou as ordens do vigilante, partindo na sua direção para agredi-lo com uma faca tipo peixeira.

Nesse instante, segundo o vigilante, foi ordenado que o suspeito parasse, mas este continuou indo em direção ao profissional de segurança e acabou levando um tiro na perna.

O Serviço Móvel de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado, realizando os primeiros socorros ao indivíduo, que foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, onde ficou na custódia da unidade.

No local, o gerente da empresa de segurança responsável pela unidade, comprometeu-se a levar o autor do disparo ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para o registro da ocorrência.