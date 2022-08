Jovens são presos com armas e drogas após denúncias em Manaus

De acordo com os policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), depois de uma denúncia, as equipes começaram fazer rondas na rua.

Manaus/AM - Breno Vilarino, 26, e Wesley William, 18, foram presos com drogas e armas na tarde desta terça-feira (30) na rua Aristoteles, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

