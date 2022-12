Jovens são flagradas com malas cheias de drogas no Aeroporto de Manaus

As malas passaram pelo raio-x onde ficou constatado 6,35 kg de maconha do tipo shunk na mala da mulher de 25 anos, e 8,35 kg da mesma droga na bagagem da outra.

As jovens estavam no procedimento de embarque quando os cães de faro alertaram os agentes da Receita Federal sobre as bagagens.

Manaus/AM - Duas mulheres de 18 e 25 anos foram flagradas com mais de 14 kg drogas dentro de malas, nesta sexta-feira (9), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

