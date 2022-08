Jovem que matou homem em lixão e atacou testemunha do crime é preso no Amazonas

Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar o suspeito caminhando no bairro de Fátima. Ele foi detido e encaminhado para uma delegacia e posteriormente ficará à disposição da Justiça.

“Uma das testemunhas viu Ozael saindo do local do fato, ocasião em que o autor relatou a ela que teria matado Agleison porque este sofria de distúrbios psicológicos”, esclareceu.

De acordo com informações do delegado Gonzaga Rezende, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, testemunhas viram a vítima indo em direção ao lixão da cidade e sendo seguida por três indivíduos, sendo um deles Ozael.

Manaus/AM - Ozael Ribeiro de Amorin, 19, foi preso nesta segunda-feira (29) por matar Agleison Portela, que tinha 36 anos. O crime aconteceu no dia 12 de julho deste ano em um lixão em Eirunepé, no Amazonas.

