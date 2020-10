Jovem quase perde as mãos ao ser baleado no Amazonas

Manaus/AM - Luan Ferreira, 30, foi baleado nas duas mãos na noite desse sábado (17), no município de Itacoatiara , no interior do Amazonas.

O rapaz caminhava em uma das ruas do bairro Mamud Amed, e de repente, teria sido abordado por dois homens que chegaram e uma motocicleta.

O garupa sacou uma arma e deu dois tiros contra ele, um em cada mão. Luan foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, os suspeitos por sua vez, fugiram e seguem sem identificação.