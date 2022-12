Jovem perseguido em beco foi executado com 13 tiros no pescoço em Manaus

Os dois foram baleados, mas Danilo foi quem recebeu o maior número de tiros e acabou morrendo ainda no local. Até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do amigo dele, o que se sabe é que o homem sobreviveu ao ataque.

Manaus/AM – Danilo Barbosa, de 18 anos, assassinado no bairro Campos Sales, na noite dessa terça-feira (7), levou 13 tiros no pescoço no Beco Cinco de Abril.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.