Jovem morto em estância em Manaus levou mais de 25 tiros

Manaus/AM – Mário do Nascimento Martins , 18, foi morto com mais de 25 tiros pelo corpo. O jovem foi executado dentro de uma estância no bairro Colônia Terra Nova, na madrugada de hoje (21), onde tinha ido passar o feriado com a namorada.

Segundo a mulher, mais de 10 homens invadiram o local e cometeram o crime. Na ocasião, eles chegaram a bloquear as duas entradas do beco onde o imóvel fica localizado para que Mário não tivesse chance de fuga.

Na versão apresentada à polícia, a namorada contou que os assassinos tinham como alvo o irmão de Mário e que o mataram por não encontrar o outro homem no local.

A polícia, porém, acredita que pelas características do crime e o número de tiros disparados contra a vítima, podem indicar que Mário era sim o desafeto do grupo. As hipóteses, porém, serão apuradas durante a investigação da Polícia Civil.